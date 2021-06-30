На Тернопільщині ледь не згоріло десять гектарів лісу

29 червня пожежно-рятувальні підрозділи залучались до ліквідації пожеж в природних екосистемах:

черговим караулом 9 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління ліквідована пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі на площі 0,03 га, в селі Підзамочок Чортківського району;

черговим караулом 7 ДПРЧ 2 ДПРЗ Головного управління Головного управління ліквідована пожежа чагарників на відкритій території окремими осередками на загальній площі 0,05 га, поблизу села Комарівка Бережанської територіальної громади Тернопільського району та не допущено розповсюдження вогню на лісовий масив, площею 10 га;

черговим караулом Золотопотіцької місцевої пожежної команди ліквідована пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі на площі 0,005 га, в селищі Золотий Потік Чортківського району;

черговим караулом 3 ДПРЧ 3 ДПРЗ Головного управління ліквідована пожежа сміття на відкритій території на площі 0,001 га, в місті Тернопіль на вулиці Текстильна;

черговим караулом 3 ДПРЧ 3 ДПРЗ Головного управління ліквідована пожежа сміття на відкритій території на площі 0,001 га, поблизу села Буцнів Великоберезовицької територіальної громади Тернопільського району.