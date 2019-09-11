За добу рятувальники ліквідували 16 пожеж сухої рослинності.

Так, 10 версня о 12:04 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу сухої трави в селі Малів, Теребовлянського району. На місці події вогнеборці з’ясували, що на відкритій території горить суха рослинність та чагарники на площі близько 2 га. Існувала загроза перекидання вогню на лісовий масив. Врахувавши велику площу загоряння, керівник гасіння пожежі залучив на допомогу додаткові сили та засоби. Силами двох відділень рятувальників та працівників місцевого лісництва о 14:16 пожежу було локалізовано, а о 16:52 повністю ліквідовано. Під час гасіння пожежі не допущено розповсюдження вогню на лісовий масив площею 4000 га.

До ліквідації загоряння залучалося 6 рятувальників та 2 одиниці пожежної техніки 11 чоловік ДП «Теребовлянське лісництво» та 1 одиниці пристосованої техніки для підвозу води. Загиблих та травмованих не має.

Упродовж минулої доби пожежі сухої трави виникли у Зборівському, Кременецькому, Бережанському, Борщівському, Лановецькому, Тернопільському, Козівському, Монастириському, Чортківському районах. Загалом вогнем пройдено біля 20 га території.

Рятувальники закликають громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки під час прибирання присадибних ділянок, не випалювати сухостій та не розводити багаття у вітряну погоду. До займань сухої рослинності нерідко призводить і викинутий на узбіччя недопалок цигарки.