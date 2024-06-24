На Тернопільщині ледь не згоріла трансформаторна підстанція біля залізниці. ФОТО

Протягом вихідних в області ліквідовано чотири пожежі.

Про це повідомляють у ДСНС.

Зокрема, ліквідовано пожежу сухої трави та сміття на стихійному сміттєзвалищі біля села Дорогичівка Товстенської територіальної громади. Завдяки зусиллям рятувальників вдалося не допустити перекидання вогню на трансформаторну підстанцію.

Пожежа сухої трави на відкритій території сталася у Бучачі. А в Білобожниці горіли пиломатеріали. У Ланівцях тим часом зайнялася господарська споруда. Вогнем знищено будівлю. Ще дві споруди встигли врятувати.