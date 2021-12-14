На Тернопільщині ледь не загорілася зерносушарка. ФОТО

Рятувальники запобігли виникненню пожежі на агропідприємстві у Чортківському районі.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС у Тернопільській області.

13 грудня о 12:58 у с. Білобожниця Білобожницької територіальної громади Чортківського району на території місцевого агропідприємства, внаслідок порушення технологічного процесу, відбулось нагрівання тепловентиляційних каналів сушки з подальшим задимленням.

На місце події залучався черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління для вжиття заходів щодо охолодження тепловентиляційних каналів сушки та запобіганню виникнення пожежі.