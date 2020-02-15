Понад тисячу двісті вакансій зареєстровано в обласному центрі зайнятості. В основному місцеві роботодавці потребують фахівців робітничих спеціальностей. Втім, останні надають перевагу роботі за кордоном.

Нині на Тернопільщині найбільший попит на водіїв, трактористів, будівельників, кухарів, робітників для сфери послуг, – розповідає директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук. Значна потреба – у кваліфікованих робітниках.

«Спостерігаємо тенденцію виїзду кваліфікованих робітників за кордон. Непокоїть те, що така тенденція може призвести до кадрового голоду в нашому регіоні. Нині залишається значна потреба у підсобних робітниках, прибиральниках, контролерах енергонагляду та вантажниках. Минулого місяця найбільший попит мали: продавці, водії, охоронники, швачки, трактористи, будівельники, офіціанти, кухарі. Також пропонували місця праці професіоналам та фахівцям з досвідом роботи – менеджерам, бухгалтерам, адміністраторам, артистам. На 1 лютого 2020-го актуальними були 1260 вакансій, зокрема для працівників сфери торгівлі та послуг – 261, кваліфікованих робітників з інструментом – 245».

Нині в обласному центрі зайнятості зареєстровано майже 11 тисяч безробітних: серед них: 46% – жінки, третина – молодь віком до 35 років, 44% – мають з вищу освіту. Більше половини безробітних проживають у сільській місцевості.

Софія Романська