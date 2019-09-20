Інклюзивні школи на Тернопільщині не можуть повноцінно працювати через нестачу фахівців.

Деякі вчителі пройшли перенавчання. Втім, їх недостатньо для роботи в усіх інклюзивно-ресурсних закладах.

Загалом на Тернопільщині не вистачає близько половини працівників для інклюзивних закладів, – зазначила керівниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома. Наразі в нашому регіоні діє 17 районних закладів і один обласний інклюзивно-ресурсний центр при Інституті післядипломної педагогічної освіти.

«В інклюзивно-ресурсних центрах на Тернопільщині має працювати 350 фахівців. Відтак близько половини спеціалістів немає. Через таку нестачу інклюзивні заклади повноцінно можуть запрацювати аж у наступному році. Ми намагаємося вирішити це за допомогою курсів, перенавчання. Одночасно звертаємося до жителів краю, якщо ви є відповідним фахівцем і маєте бажання працювати, зголошуйтеся».

Як повідомили в обласному центрі зайнятості, на Тернопільщині є ряд вакансій для педагогів. Вперше за багато років у навчальних закладах спостерігається така гостра потреба у фахівцях.

Додамо, інклюзивне навчання передбачає забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з інвалідністю шляхом організації їхнього навчання у загальноосвітніх закладах.

Софія Романська