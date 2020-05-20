За процесуального керівництва Тернопільської місцевої прокуратури директору товариства повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів, виділених на будівництво амбулаторій та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, директор товариства у 2018 році уклала договір з Управлінням охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації щодо будівництва кількох амбулаторій первинної допомоги в регіоні.

Під час виконання робіт на об’єктах, з метою заволодіння бюджетними коштами, керівник завищила вартість виконаних робіт у 4 амбулаторіях області на 3, 8 млн грн.

Достовірно знаючи про відсутність у новозбудованих установах медичного обладнання, передбаченого проектною документацією, директор внесла в документи неправдиві відомості щодо наявності устаткування.

На основі підроблених актів товариству були виплачені кошти з бюджету, якими зловмисниця заволоділа.

Розслідування у кримінальному провадженні триває.

Джерела видання “Політерно” в обласній прокуратурі повідомили, що мова йде про компанію ТОВ «Інтенсбуд». Згідно матеріалів Тернопільського міськрайонного суду, у вересні минулого року слідчі ГУНП в Тернопільській області розпочали слідство в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. На думку слідчих, при будівництві сільських амбулаторій посадові особи замовника робіт та підрядників заволоділи коштами шляхом зловживання посадовим становищем за попередньою змовою групи осіб.



ТОВ «Інтенсбуд» фігурує при будівництві за кошти платників податків чотирьох об’єктів.



1. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Вишгородок, Лановецького району»;

2. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Куряни, Бережанського району»;

3. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Почапинці, Тернопільського району»;

4. «Будівництво амбулаторії сімейної медицини в с. Старе місто, Підгаєцького району.



За даними відкритої бази даних «Clarity Project», загальна сума, яку мала би отримати компанія ТОВ «Інтенсбуд» становить трохи більше 27,8 млн. гривень.

ТОВ «Інтенсбуд» засноване в 2015-му. До лютого 2018-го мало іншу назву – ТОВ «Терінвест». Тоді керівником і засновником товариства була Назар Катерина Андріївна. Цю дівчину згадаємо пізніше.



При зміні назви з «Терінвест» на «Інтенсбуд» змінилися також керівник і засновник компанії. На заміну Катерині Назар став Нижник Олег Олександрович.



У період проведення тендерних закупівель на будівництво сільських амбулаторій в ТОВ «Інтенсбуд» знову змінюється керівник та засновник. Фірмою починає керувати Наталія Дмитрівна Вдовиченко. А Олег Нижник стає інженером з охорони праці. Так говорять документи.

Вище названі імена та прізвища пересічному тернополянину мало-що можуть сказати. Однак, їхня попередня робота найбільше пов’язана з ТОВ «Протекшн-груп». Саме ця компанія є добре відомою в чиновницьких кабінетах тернопільського «білого дому». Зокрема тим, що облаштовували оперативно-диспетчерську службу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Тернопільській області. На відкриття диспетчерської приїжджали тодішня в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Якщо заглянути на «Прозоро» в тендера за 2017-ий рік, в яких учасником чи переможцем була компанія ТОВ «Протекшн-груп», то помічаємо, що Наталія Вдовиченко вказана як юрисконсульт фірми.



До того, як стати нардепом VІІІ скликання, членом спостережної ради ТОВ «Протекшн-груп» був Тарас Юрик. Тоді ж заступником директора цього товариства працював Степан Барна.



В електронній декларації за 2015-ий рік один з колишніх нардепів вказував, що володіє третьою часткою статутного капіталу компанії. А також отримує дохід від ТОВ «Протекш груп» за роялті.