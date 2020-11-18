На Тернопільщині коронавірусом заразилися майже дві тисячі медиків

Майже дві тисячі медиків заразилися коронавірусом на Тернопільщині від початку пандемії COVID-19. Десятеро медичних працівників померли.

Щодо кожного факту інфікування проходять епідрозслідування, щоб встановити, чи зараження сталося під час виконання професійних обов’язків.

Лікарі та увесь медичний персонал лікувальних закладів області необхідними засобами індивідуального захисту забезпечений, – запевнила начальниця управління охорони здоров’я ОДА Ольга Ярмоленко. Також усі медики пройшли необхідний інструктаж щодо їхнього правильного застосування.

«Проблем із забезпеченням медичних працівників області засобами індивідуального захисту немає. Але лікарі – теж людини, можуть заразитися при виконанні свої професійних обов’язків або ж у побуті. Все ж щодо кожного випадку проходить епідемічне розслідування, щоб визначити це. Спалахів у лікувальних закладах немає. Це все здебільшого поодинокі випадки зараження».

Нині на Тернопільщині з коронавірусом бореться майже чотири тисячі людей. Понад сімсот хворих на COVID-19 перебувають у лікувальних закладах.