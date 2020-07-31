Майже чотириста медичних працівників заразилися коронавірусом на Тернопільщині від початку епідемії. П’ятеро інфікованих виявили минулої доби.

Лікувальні заклади області забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту на тривалий період, – запевняє начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук. За його словами, більшість інфікованих медиків, підхопили коронавірус не на роботі.

“Малий відсоток медиків захворіли саме на робочому місці під час надання медичної допомоги. Правда, інфікувалися медичні працівники, які надавали допомогу в перший період, коли в нас не вистачало засобів індивідуального захисту. Зараз ситуація змінилася, оскільки засобів індивідуального захисту достатньо, також чітко сформований алгоритм дій медичного працівника. Тому зараз, якщо медичний працівник заражається, це переважно побутовий шлях. В кожному лікувальному закладі в нас є достатній запас засобів індивідуального захисту. Крім цього, в нас — база спецмедпостачання, де ми маємо достатню кількість засобів індивідуального захисту: і масок, і костюмів, бахіл, окулярів”.

Додамо, нещодавно Тернопільщина отримала півтори тонни засобів індивідуального захисту від благодійників. Деякі костюми підлягають багаторазовому використанню. Втім, заразитися коронавірусом можливо навіть при неправильному застосуванні цих засобів.

Софія Романська

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