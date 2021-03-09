На Тернопільщині побільшало хворих на COVID-19 і серед дитячого населення. Малеча переносить хворобу легше за дорослих, кажуть лікарі. Однак при відсутності належної медичної допомоги небезпека значна.

У Тернопільській міській дитячій лікарні нині перебуває 12 хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19. Серед них — дев’ятеро дітей, – каже керівник закладу Андрій Артимович. Від початку березня хворих більшає.

“У цьому місяці простежується поступове зростання кількості пацієнтів, зокрема тих, які перебувають на амбулаторному спостереженні та амбулаторному лікуванні, тобто тих, які переносять хворобу у легшій безсимптомній формі. На жаль, показники захворюваності зростають і серед дитячого населення. Позначається на епідемічній ситуації з коронавірусом сезонність захворюваності на грип і ГРВІ. Тому сьогодні, як ніколи, важливо дотримуватися усіх протиепідемічних заходів, щоб не допустити стрімкого збільшення захворюваності”.

При перших ознаках респіраторної хвороби у дітей необхідно звертатися до сімейних лікарів. Адже самолікування може бути небезпечним для здоров’я.