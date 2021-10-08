За день на Тернопільщині зареєстрували 60 інфікованих COVID-19 дітей.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Це найбільше від початку пандемії коронавірусу в регіоні.

Епідеміологи стверджують, що наразі в області домінує штам Дельта. Ним найчастіше інфікуються молоді соціально активні люди. «Якщо в липні захворюваність серед дітей складала 5,2%, в серпні 8%, у вересні 12,2%. Найбільше хворих серед дітей ми зареєстрували 60, якщо говорити про попередні хвилі, то за день ми реєстрували по 5 – 6 випадків, а тут – 60. Найчастіше хворіють школярі, оскільки вони більше контактують. Паралельно ми бачимо, що досить часто хворіють вчителі. В одній зі шкіл області ми зареєстрували спалах, там захворіло 22 особи: 16 дітей та 6 освітян. На сьогодні одна школа закрита на самоізоляцію, 17 класів, 27 шкіл не працює в області через недостатній рівень щеплення серед вчителів», – каже Оксана Чайчук.

Додамо, у Тернопільській міській дитячій лікарні перебуває 11 хворих з підтвердженим COVID-19, серед них – 8 дітей. Хворі – у середньому та важкому стані.