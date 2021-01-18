Минулої доби в області діагностували 90 нових випадків зараження COVID-19.

За інформацією обласного лабораторного центру, було проведено 288 досліджень методом ПЛР. Відтак хвороба підтвердилася майже у кожного третього.

На Тернопільщині в січні кількість доставлених зразків біоматеріалу на ПЛР-дослідження знизилася, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Однак тяжкі випадки захворювання почастішали.

«Бачимо, що тестується значно менше жителів області, ситуація досить складна. Ми бачимо, що мала кількість тестів, але відсоток позитивних доходить до 40%. Якщо збільшиться кількість доставки біоматеріалу, ми будемо бачити збільшення кількості позитивних випадків. Найвищий показник захворюваності у Тернополі і Тернопільському районі, місті Кременці, Кременецькому та Збаразькому районах».

Цього року почастішали і летальні випадки з підтвердженим діагнозом COVID-19. Минулої доби в області вірус забрав життя трьох людей: 49-річного тернополянина, 57-річної жінки та 81-річного чоловіка з Підволочиська. Загальне число летальних випадків від коронавірусної хвороби перевищило півтисячі.