Учора в обласному лабораторному центрі провели 423 дослідження методом ПЛР. Відтак COVID-19 виявили у 235-ти випадках. Двоє жінок 64 і 62 років померли з підтвердженим діагнозом коронавірусу.

На Тернопільщині зберігаються негативні тенденції із COVID-19. Епідеміологи пов’язують це складною епідемічною ситуацією в сусідній регіонах.

“Складна епідемічна ситуація у сусідніх регіонах також може позначитися на рівні захворюваності в нашій області. Оскільки люди люди з різних регіонів контактують один з одним. Епідпроцес безперервний у просторі і в часі. Відтак важливе насамперед виконання конкретних карантинних вимог. Якби ці обмеження виконувалися, то епідемічна ситуація однозначно була б кращою. І ми б мали менший ризик потрапляння до червоної зони, де суттєво посилюються вимоги карантину”, – зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Наразі Тернопільщина перебуває у помаранчевій карантинній зоні. Це попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації, встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник: захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг; завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню, понад 65 відсотків; кількість тестувань методом ПЛР протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення менш, як 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення понад 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 понад 20 відсотків; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом понад 50 відсотків. Червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше зазначених показників.