Сьогодні на Тернопільщині COVID-19 підтвердився у майже чотирьохсот людей.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, коронавірус виявили у кожного другого протестованого.

Після Різдвяних свят на Тернопільщині стрімко зросла захворюваність на COVID-19. Лікарі пов’язують це із поширенням нового штаму Омікрон. Попри те, що в області офіційно підтверджено лише 26 випадків захворювання цим штамом, епідеміологи припускають, що інфікованих набагато більше.

“Це новий штам коронавірусу, як він себе проявить, зараз складно сказати. Але зараз зрозуміло, що він має здатність швидко поширюватися. Його симптоматика трохи відрізняється від попереднього, серед перших симптом — поколювання в горлі, також пацієнти скаржаться на постійну втомлюваність, закладеність верхніх дихальних шляхів, біль у поперековій ділянці тіла”, – зазначив заступник директора департаменту охорони здоров’я області Вадим Кравчук.

Нагадаємо, вперше в Україні новий штам зафіксували 18 грудня минулого року. За інформацією МОЗ, західні регіони вже увійшли у хвилю поширення Омікрону. Її пік прогнозують у лютому.