Другий день поспіль на Тернопільщині — близько ста осіб з підозрою на COVID-19. Серед них – по чотирнадцять медичних працівників і дітей.

Як повідомив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук, минулого тижня побільшало госпіталізованих з діагнозом коронавірусу. Наразі завантаженість лікувальних закладів складає 21,2%.

«Бачимо, що ситуація з коронавірусом ускладнилася. Щодоби виявляємо значну кількість випадків захворювання, а також і більшає підозр. Минулої доби було госпіталізовано двадцять двоє осіб, зокрема чотирьох дітей. Загалом, госпіталізовано 414 осіб, в тому числі 41 дитина, 25 медиків. Ситуація вимагає спільної відповідальності кожного з нас. На жаль, ми переживаємо досить тривалу епідемію і мусимо адаптуватися до життя в таких умовах».

Від початку епідемії на Тернопільщині коронавірус забрав життя майже чотирьох десятків жителів краю. Все ж летальність у нашому регіоні нижча, ніж у сусідніх областях. Подолало коронавірус понад 1700 людей, зокрема минулої доби одужало сімнадцять осіб.

Софія Романська

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