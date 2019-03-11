На Тернопільщині коні затоптали чоловіка

11/03/2019 Розмір тексту:

Нещасний випадок трапився 8 березня у селі Лосятин Кременецького району. Коні смертельно травмували 53-річного місцевого жителя.

За попередніми даними, загиблий їхав на гужовій підводі і впав. Коні сполохалися, зірвалися і набігли на чоловіка. Травми виявилися несумісними з життям – селянин помер на місці події.

Як повідомляють у поліції, даний факт правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.