На Тернопільщині коні затоптали чоловіка

11/03/2019 0
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Нещасний випадок трапився 8 березня у селі Лосятин Кременецького району. Коні смертельно травмували 53-річного місцевого жителя.

За попередніми даними, загиблий  їхав на гужовій підводі і впав. Коні сполохалися, зірвалися і набігли на чоловіка. Травми виявилися несумісними з життям – селянин помер на місці події.

Як повідомляють у поліції, даний факт правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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