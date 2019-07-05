Хвиля опадів пройде цими днями на Західній Україні, – повідомляють синоптики. Місцями ймовірні грози.

Щодо температурних показників, то вони дещо знизяться.

5-те липня в Україні радуватиме й далі свіжістю і помірним теплом, – каже синоптик Наталка Діденко. Спеки найближчими днями не буде.

«Температура демонструватиме справжні королівські риси – стриманість і можливість іншим, тобто, нам, бути задоволеними. Адже протягом дня очікується +21+26 градусів. Дощі з грозами додатково освіжатимуть повітря, дерева та асфальт. Опади найбільш ймовірні на Заході».

Дощова погода в регіоні надовго не затримається, – запевняють синоптики. Літнє сонце і тепло невдовзі повернеться. За попередніми прогнозами, липень буде досить мінливим: погодні умови можуть різко змінюватися від дощів до спеки.

Софія Романська