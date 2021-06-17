На Тернопільщині кінь провалився у глибокий колодязь

15 червня допомоги рятувальників потребували у селі Чистилів Білецької територіальної громади Тернопільського району.

Місцеві мешканці звернулися з проханням допомогти витягнути коня із недіючого технічного колодязя глибиною 1,5 метра.

Бійці ДСНС за лічені хвилини прибули до місця виклику. О 20:05 Рятувальним відділенням АРЧ АРЗ СП Головного управління спільно з мешканцями села було здійснено частковий розбір колодязя, та за допомогою буксирувальних стрічок піднято коня на поверхню.

Тварина не постраждала і в супроводі власника пішла з місця події.