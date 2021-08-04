Впродовж кількох днів працівники Чортківського райвідділу поліції встановлювали місцеперебування місцевого жителя. Чоловіка підозрювали в побитті односельчанина, що призвело до смерті.

За словами начальника місцевого райвідділу поліції Анатолія Мельника, ще 27 липня на лінію “102” надійшло повідомлення про шум із сусідньої квартири.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Зайшовши в помешкання, правоохоронці виявили тіло чоловіка із тілесними ушкодженнями. Лікарі, які приїхали за вказаною адресою, констатували лише смерть 41-річного чортківчанина.

За попередньою інформацією, до потерпілого в гості прийшло четверо товаришів та жінка. Вони розпивали спиртні напої. Між господарем та одним із знайомих виник конфлікт, який переріс у бійку. Гість почав завдавати удари руками власнику помешкання. Після розбірок усі розійшлися. Крики в квартирі чули сусіди, вони викликали поліцію та медиків.

Працівники поліції встановили особу підозрюваного і оголосили його в розшук. Це – житель Чорткова, 1968 року народження. Знайшли чоловіка 2 серпня. У скоєному він зізнався.

Чоловікові оголосили підозру відповідно до ч. 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.