Інцидент трапився в ніч з 9 на 10 травня у селі Людвищі Шумського району.

Зірваний та спалений червоно-чорний прапор, встановлений біля меморіалу загиблим у Другій світовій війні, побачив місцевий активіст.

Виїхавши на місце події, співробітники Шумського відділення поліції обстежили територію та виявили залишки спаленого стягу. Поліцейські провели першочергові слідчі дії, опитали місцевих жителів.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 ККУ – хуліганство.

Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи, причетної до вчинення злочину.