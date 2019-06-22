У селі Оліїв Тернопільської області ТОВ “Захід груп Енерго” має намір побудувати вітроелектростанцію потужністю 5 МВт.

Про це повідомляється на сайті реєстру оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), передає Енергореформа.

Планується встановлення однієї вітроенергетичної установки висотою до 170 метрів та з розміром лопатей до 62 м.

Загальна площа ВЕС складе 0,3437 га.

Крім того, планується будівництво трансформатора потужністю 6 МВт і підземних кабельних ліній 35 кВ.

Очікується, що ВЕС вироблятиме до 16 тис. МВт-год електроенергії на рік.