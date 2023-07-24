У Гусятині Чортківського району планують встановити пам’ятник радянському трактору “Універсал-2”. У 2011 році його знесли, тепер хочуть відновити і поставити в центрі селища.

Кореспонденти Суспільного з’ясовували, як ставляться до цього місцеві жителі та що кажуть представники місцевої влади?

“Приймають стратегічне рішення встановити символ комуністичної епохи в Гусятині. Я вважаю, що народ і так не дав би їм це зробити, сто відсотків не дадуть, хай вони це не пробують”, – говорить житель Гусятина, колишній селищний голова Михайло Савчук.

Пам’ятник радянському трактору “Універсал-2”, який планують встановити в Гусятині, знесли в 2011 році. Зараз відновлюють, каже Михайло Савчук.

“Вони вирішили цей трактор відновити, пофарбувати, зробити з нього якийсь толк. Він уже був іржавий, постамент обсипався. Тоді я прийняв рішення, сам особисто. Ми взяли техніку, кран, машину – демонтували цей трактор. Завезли в комунальне підприємство і там його залишили. Після того почався великий шум, громадськість не реагувала сильно, тільки старі комуністи. Частина цього пам’ятника, постамента залишилася. Була досить висока споруда”.

За словами Михайла Савчука, радянський трактор попередньо мав бути перед Гусятинським фаховим коледжем Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, адже його відновлювали студенти коледжу.

“Я бачу, що змінилося. Позбивали знаки “СРСР”, “Завод “Ілліча”, я їх уже не бачу. Вони були прибиті тут. Трактор тільки пофарбували на сіро, він тоді був синього кольору, бо я пам’ятаю”.

На сесії Гусятинської селищної ради 11 липня вирішили встановити пам’ятник в центрі селища, біля Гусятинського краєзнавчого музею.

“Ніхто ще трактор пам’ятником не робить. Є рішення сесії, попередньо визначили місце, де його можна встановити. Остаточне слово – за громадою, тільки після повного погодження з громадою будемо приймати більш конкретні рішення”, – розповів заступник Гусятинського селищного голови Віктор Гудь.

Проти пам’ятника радянському трактору і житель громади Михайло Новінчук. Він каже, хоче встановити погруддя українському письменнику, культурно-громадському діячу, етнографу, педагогу, уродженцю Суходолу колишнього Гусятинського району Михайлу Ломацькому. Чоловік звернувся до селищної ради.

“Мені написали відповідь, що “недоцільно встановлювати погруддя Михайлу Ломацькому, оскільки є меморіальна дошка”. У них має бути почуття встиду та сорому, чесне слово. Мені боляче, що в нас така влада. Тут нічого від них не треба було, тільки сказати: “Запропонуємо те місце, чи те місце”.

Про значення пам’ятника трактору “Універсал-2” розповів науковий співробітник обласного Центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини Володимир Салук.

“Маємо паспорт на цей об’єкт. Тогочасний радянський паспорт. Первісна назва: “Пам’ятник першим механізаторам району”. З історичної довідки бачимо, що пам’ятник мав ідеологічну підоснову. Згадуються післявоєнні роки, соціалістичні перетворення. Знаємо, що Галичина була окупована радянським союзом. Йдеться про те, що ніби в ті тяжкі роки боротьби з “буржуазними націоналістами” радянська влада допомагала селянам. Для того, щоби поставити крапку в цьому питанні, наша установа вирішила звернутись до Українського інституту національної пам’яті, щоби вони остаточно дали відповідь, чи підпадає під декомунізацію саме цей об’єкт?”.