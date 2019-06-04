Про смерть 35-літнього чоловіка на лінію “102” 3 червня близько 18:00 повідомила сільський голова одного із сіл Кременецького району.

На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Тіло загиблого знаходилося у власному помешканні. При попередньому огляді судово-медичний експерт виявив ознаки насильницької смерті.

Як стало відомо, жителя села знайшов одинадцятирічний племінник. Він разом з рідним братом та товаришем грався у сусідній кімнаті. Коли хлопчик вийшов, то помітив, що двері до дядька відчинені, а сам він знаходиться на колінах та в крові.

На момент нещастя окрім дітей в будинку був хворий батько загиблого, а також рідна сестра та мама. Жінки поралися на городі. За словами мами загиблого, син був живий, коли вони йшли на город, але спав, бо перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Що сталося в будинку вона не знає, але стверджує, що її та доньки дома не було хвилин двадцять. Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ – вбивство, повідомляють у поліції.