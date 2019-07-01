Від початку проведення передвиборчої агітаційної кампанії до територіальних підрозділів Нацполіції Тернопільщини надійшло 35 повідомлень, пов’язаних із порушенням вимог виборчого законодавства.

За результатами перевірки поліцейські склали вісім адміністративних протоколів.

Переважна більшість звернень стосувалася розміщення на білбордах агітаційних матеріалів кандидатів у народні депутати без зазначення необхідних вихідних даних, а саме: відсутності на них відомостей про установу, що здійснила їх друк, тиражу, інформації про осіб, відповідальних за випуск.

За результатами перевірки поліцейські склали вісім протоколів за статтею 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Упродовж вихідних, 28-30 червня, до територіальних підрозділів Нацполіції області надійшло 7 повідомлень, пов’язаних з незаконною агітацією. У Тернополі активісти мережі Опора зафіксували три білборди кандидатів у народні депутати без відповідних вихідних даних. Схожі порушення виявлено в Ланівцях та в Чорткові.

Поліцейські внесли відомості в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, проводять перевірки, повдіомляють в ГУ НП.