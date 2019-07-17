У місті Скалат Підволочиського району кандидат в народні депутати автомобілем наїхав на помічника одного із народних обранців.

Як повідомляють у поліції, інцидент трапився 16 липня близько 20.30.

У чергову частину Підволочиського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Скалат невідомі особи самовільно переклеюють на білборді плакат із передвиборчою агітацією.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що представники кандидата в народні депутати намагалися зірвати з білборда агітаційну рекламу однієї із політпартій і встановити свій плакат з передвиборчою агітацією.

Цьому намагалися перешкодити представники політсили опонентів. Між учасниками інциденту виник конфлікт, який переріс у сутичку. Під час цього кандидат в народні депутати, який був на місці події, сів за кермо свого автомобіля і намагався поїхати. Рухаючись заднім ходом, він наїхав на помічника кандидата в народні депутати. Останній з травмою руки звернувся за допомогою до медиків.

Відомості про подію слідчі Підволочиського відділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікували за частиною 1 статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху.

Поліцейські встановлюють законність дій представників кандидата в народні депутати щодо розміщення агітаційної реклами на білборді. У разі, якщо вони не підтвердяться, на порушників складуть адмінпротокол.