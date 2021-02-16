На Тернопільщині із заметів витягували шкільний автобус, автомобілі з дітьми і вантажівку з хлібом

За минулу добу рятувальними підрозділами здійснено 7 виїздів на буксирування автомобілів із снігових заметів.

Так, в с. Борсуки Кременецького (Лановецького) району черговим караулом 11 ДПРЧ Управління проведено буксирування з снігового замету шкільного автобуса з пасажирами.

В с. Швейків Чортківського (Монастириського) району черговим караулом 19 ДПРЧ Управління проведено буксирування з снігового замету автомобіля, який доставляв хліб.

В с. Дибще Тернопільського (Козівського) району черговим караулом 18 ДПРЧ Управління проведено буксирування з снігового замету легкового автомобіля в якому перебували діти.

В с. Вербка Чортківського (Монастириського) району черговим караулом 19 ДПРЧ Управління проведено буксирування з території села на розчищену ділянку дороги автомобіля в якому перебували двоє немовлят, що потребували госпіталізації.

В с. Гніздичне Тернопільського (Збаразького) району черговим караулом 18 ДПРЧ Управління проведено буксирування з снігового замету легкового автомобіля в якому перебували діти.

В м. Бережани Тернопільського (Бережанського) району черговим караулом 7 ДПРЧ Управління проведено буксирування з снігового замету карету екстреної медичної допомоги.

В хутір Морґи с. Литвинів Тернопільського (Підгаєського) району черговим караулом 14 ДПРЧ Управління проведено буксирування з снігового замету легковий автомобіль.