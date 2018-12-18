На Тернопільщині із заметів витягували автобуси та автомобілі “швидкої”

18/12/2018 Розмір тексту:

Рятувальники продовжують надавати допомогу дорожньо-експлуатаційним підприємствам у вивільнені водіїв зі снігових заметів та кюветів.

Як повідомляють у ДСНС, 17 грудня, внаслідок ускладнення погодних умов, викликаного снігопадом, пожежно-рятувальні підрозділи області залучались для надання допомоги дорожньо-експлуатаційним підприємствам у вивільнені водіїв зі снігових заметів та кюветів.

Зокрема, о 07:50 в смт. Гримайлів на вул. Віконській черговим караулом місцевої пожежної команди селища Гримайлів здійснено буксирування із кювета на проїжджу частину дороги рейсового автобуса «Merсedes – Benz» сполученням «Гусятин – Гримайлів», у якому перебували 9 осіб. Автобус з’їхав у кювет внаслідок слизького дорожнього покриття та не міг самостійно продовжувати рух.

О 08:40 на автодорозі, поблизу с. Літятин Бережанського району, черговим караулом 7-ї державної пожежно-рятувальної частини проведено буксирування зі снігового замету приватного мікроавтобуса «Volkswagen Crafter», у якому перебувало 7 осіб.

О 02:30 у с. Цвітова Бучацького району черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено буксирування з кювету на проїжджу частину дороги автомобіля «Hyundai Galloper» (на польській реєстрації), що належить місцевому жителю, який не впорався з керуванням та допустив з’їзд у кювет. На момент буксирування у автомобілі перебували 2 особи.

Також рятувальники двічі залучались для надання допомоги екіпажам автомобілів швидкої медичної допомоги.

О 14:15 в с. Лозова Тернопільського району черговим караулом місцевої пожежної команди с. Шляхтинці здійснено буксирування зі снігового замету до Збаразького КПП автомобіля швидкої медичної допомоги, який повертаючись з виклику, внаслідок виходу з ладу, не зміг самостійно продовжувати рух.

О 17:15 в м. Тернопіль на вул. 15 квітня (поблизу Збаразького КПП) резервним караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини відбуксировано до місця дислокації, на вул. Рєпіна (Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф), автомобіль швидкої медичної допомоги, який вийшов з ладу повертаючись з виклику із с. Лозова Тернопільського району.