На Тернопільщині із військовими почестями провели в останню путь капітана Петра Недільського. ФОТО

В неділю, 31 липня, жителі села Косів Білобожницької громади провели в останню путь захисника України, капітана Збройних сил України Недільського Петра Михайловича.

Траурна церемонія відбулась із військовими почестями. Попрощатись із воїном прийшли рідні, близькі, знайомі, військовослужбовці, представники влади, односельчани загиблого.

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“Білобожницька громада висловлює свої щирі співчуття родині захисника України!

Пам‘ять про нього назавжди залишиться у серцях кожного з нас!”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.

Нагадаємо, нещодавно Петро Михайлович повернувся з фронту. На жаль, його життя несподівано обірвалося.

Співчуття рідним. Вічна пам’ять…