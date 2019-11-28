Від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі загрожує жителю села Городниця Гусятинського району. Двадцятип’ятирічний чоловік ще у червні вбив, обікрав односельчанина та втік.

Бездиханне тіло сина 9 червня виявила його матір. Жінка найшла родича у власному помешканні. Чоловік, 1975 року народження, був весь в крові та не подавав ознак життя.

У ході проведених оперативних заходів працівники поліції спільного з оперативниками Управління карного розшуку встановили, що до події причетний 25-річний новий знайомий померлого.

Підозрюваний після розпивання спиртних напоїв та конфлікту наніс приятелю близько тринадцяти ударів в ділянку грудної клітки, шиї та інших частин тіла. Після цього ліг спати.

Вранці зловмисник виявив мертвого власника помешкання, забрав гроші та мобільний вбитого і втік. Правоохоронці встановили особу підозрюваного – це односельчанин потерпілого. У ході перевірки стало відомо, що підозрюваний уже притягувався до відповідальності відповідно до статті 407 частина 4 ККУ – Самовільне залишення військової частини або місця служби.

Чоловіка затримали. У скоєному він зізнався. За свій вчинок житель Тернопільщини відповідатиме перед законом за двома статтями кримінального кодексу: стаття 115 частина 1 та стаття 185 частина 1. Слідчі скерували обвинувальний акт до суду, повідомляють у поліції.