Більше восьми сотень об’єктів сакральної спадщини є на території Тернопільської області.

До них належать і численні сакральні скульптури. Вони є у кожному містечку і селі. Їх творцями є, як відомі скульптори, так і народні умільці. Це фігури Ісуса Христа, Матері Божої, різних святих, пам’ятні хрести. Упродовж багатьох років об’єкти сакральної спадщини вивчали і каталогізували працівники Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини. У кінці минулого року вони завершили цю роботу.

– У 2020-му ми нарешті завершили програму із вивчення і локалізації об’єктів сакральної спадщини, яку розпочали у 2003 році, – розповіла Марина Ягодинська, директор Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини. Тоді було прийнято першу Програму збереження культурної спадщини Тернопільської області. І ми звернули увагу на такий вид пам’яток, неохоплений, і який не викликає інтересу у наших громадян. Адже вони є у кожному містечку, у кожному селі – це фігури, які часом є офірними, часом це залишки кладовищ чумних чи холерних. Але вони цікаві тим, що їх споруджували, як справжні митці, такі як Пінзель, так і народні умільці, які жили в тому чи іншому селі. Наприклад, у Підгаєцькому районі була сім’я Папіжей, які робили в основному надмогильні фігури. Але вони також виготовляли скульптури, які встановлювали біля церкви, на роздоріжжі чи на братській могилі поляків, які загинули у битві Дорошенка, де стоїть скульптура святої Анни. Ми вперше в Україні підняли той пласт пам’яток, який до цього часу не був зауважений.

В обласному центрі охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини не тільки інвентаризували усі сакральні скульптури регіону. За результатами багаторічної роботи також підготували об’ємний кольоровий фотоальбом «Сакральна скульптура Тернопільщини». Таке видання профінансували із коштів, виділених на Програму збереження культурної спадщини Тернопільської області. Також у 2020-му установа виграла грант Українського культурного фонду “Культура в часи кризи: інституційна підтримка». За отримані кошти створили власний сайт та видрукували 20 банерів із зображенням сакральних скульптур для виставки. Презентацію фотоальбому та відкриття виставки планують провести у березні 2021-го. А до того часу усі бажаючі можуть переглянути онлайн-виставку сакральної скульптури на сайті або у фейсбуці.

Серед багатьох сакральних скульптур є й особливі. Чи є подібні в інших регіонах важко сказати, адже порівняти немає з чим, оскільки, за словами Марини Ягодинської, сакральна скульптура в інших областях мало досліджена.

– В результаті роботи ми виявили деякі унікальні пам’ятки, – зауважила Марина Ягодинська. – Не скажу що вони властиві тільки для нашої території, можливо вони характерні і для інших регіонів, але збереглися саме на території Тернопільщини. Один із видів таких скульптур – вагітна Матір Божа. Згідно певних церковних канонів її в основному не зображують вагітною. А у нас вона є у Козині Гусятинського району, у Капустинцях Чортківського району та у Синяві Збаразького району. Також збереглася фігура Матері Божої, яка годує дитя груддю. Не знаю аналогів у сусідніх областях. Ми перші зробили повний зріз і зібрали все в каталог. Не знаю чи у Львівській області є такі самі фігури, не можемо порівняти, бо та робота не зроблена, не знаємо також, яка ситуація на Івано-Франківщині та в інших регіонах.

Фото із сайту Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини