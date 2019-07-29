Із закритою травмою та переломом хребта в хірургічне відділення потрапив громадянин Молдови, 1977 року народження. Серйозні ушкодження чоловік отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.



Аварія трапилася 26 липня близько 14:00. В селі Ігровиця Тернопільського району, на автодорозі Броди-Тернопіль, водій автомобіля Mercedes Е320, рухаючись у напрямку Броди, не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу та врізався в огорожу приватного господарства.

За кермом іномарки також був іноземець – житель Болгарії. Він травм не отримав. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Правоохоронці встановлюють причини автопригоди.



Звернувся до лікарів за меддопомогою 24 липня і сімдесятичотирирічний житель міста Ланівці. У нього лікарі констатували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом склепіння черепа. Медики повідомили про травмованого на лінію “102”.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий ушкодження отримав ще 23 липня. Він, керуючи мотоциклом Delta, не впорався з керуванням, впав з нього і отримав тілесні ушкодження. Наразі чоловік перебуває в реанімаційному відділенні.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 частина 1 ККУ. Триває слідство.

Автомобіль, в якому він їхав, врізався у пліт.

Водій – болгарин – не впорався з керуванням.