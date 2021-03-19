На Тернопільщині є робота для тих, хто забезпечує комфортне проживання

Щорічно у третю неділю березня ми відзначаємо День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення.

Їхня робота є однією з найважливіших складових господарського комплексу держави. Адже це – комфортне проживання громадян, чистота під’їздів, дворів, вулиць, безперебійна робота комунікацій, належне водопостачання будинків та загальний благоустрій, стабільна робота міських мереж, розвиток житлового фонду, доступні та якісні побутові послуги.

Загалом, з початку 2021 року у Тернопільській обласній службі зайнятості було зареєстровано майже 70 вакансій у сфері ЖКГ та побутового обслуговування населення.

На 19 березня 2021 року роботодавці області мають 11 вакансій у сфері ЖКГ: виконроб, електрик дільниці, електромонтажник з освітлення, електромонтер, машиніст гранулятора, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів та ін. Залежно від обов’язків та кваліфікації своїм працівникам вони пропонують зарплату від 6 до 8 тис. грн. Таких робітників потребують ЖЕКи, ОСББ, ОТГ. З початку року вони також пропонували роботу двірникам, робітникам з комплексного обслуговування і ремонту будинків, сантехнікам та ін.

У сфері побутового обслуговування населення Тернопільщини зараз є 10 вільних робочих місць, зокрема, за професіями: перукар (4), манікюрник (2), швачка (2), взуттьовик (2) із середньою зарплатою – 7,5 тис. грн.

Якщо у Вас немає відповідної освіти, згадані професії можна здобути за спрямуванням служби зайнятості області.

За детальнішою інформацією зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості