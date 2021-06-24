13 вакансій відкрито на Тернопільщині для медичних працівників. У лікувальних закладах області є потреба в акушерах-гінекологах, анестезіологах, невропатологах, терапевтах, хірургах, сімейних лікарях, медсестрах.

Медичним працівникам пропонують зарплату від 6 до 15 тис. грн. Дещо вищим є рівень зарплат у приватних клініках. Як зазначив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук, цього року на Тернопільщині було 232 вакансії для працівників медичної сфери.

«Лікарі та медичний персонал завжди потрібні як у системі державної медицини, так і в приватних клініках. З початку 2021 року через Тернопільську обласну службу зайнятості роботодавці, які працюють у сфері медицини, шукали працівників на 232 вакансії. Найвищою була зарплата у лікаря-терапевта та анестезіолога – до 15 тисяч грн. Наразі актуальними є 13 вакансій. Потрібні лікарі: акушер-гінеколог, анестезіолог, дерматовенеролог, лікар-лаборант, невропатолог, терапевт, хірург-проктолог, загальної практики – сімейний лікар, а також медсестри (медбрати). Інформацію про ці місця праці можна отримати у службі праці».

Безробітним жителям Тернопільщини пропонують здобути фах медсестри з догляду за хворими. Таку кваліфікацію можна отримати у Заліщицькому вищому професійному училищі, Івано-Франківському та Рівненському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.