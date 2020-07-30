На Тернопільщині погіршується епідеміологічна ситуація у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомив під час засідання колегії ОДА начальник управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Володимир Богайчук.

«Станом на сьогодні спостерігаємо погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Тернопільській області. Продовжують хворіти 1075 осіб, з них 144 перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 – на кисневій масці, 17 – на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані. Це пов’язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації із захворюваністю, яка і виникає через недотримання саме карантинних заходів», – зазначив Володимир Богайчук.

Також він наголосив, що спостерігається агресивність вірусу у певних регіонах. Зокрема, у Монастириському районі майже усі хворі перебувають у важкому стані.

Показник летальності від COVID-19 у Тернопільський області один з найнижчих – 1,4%, в Україні – 2,4%.

«В області зареєстровано декілька повторних випадків захворювання на COVID-19. Є хворий, який захворів уже втретє. Ми повинні розуміти, що, навіть, перехворівши коронавірусною інфекцією, це не убезпечує нас від повторного захворювання», – підкреслив Володимир Богайчук.

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