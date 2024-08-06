На ринку праці Тернопільщини побільшало вільних робочих місць. Зокрема, роботодавці найчастіше шукають водіїв, продавців, медсестер, швачок, слюсарів, бухгалтерів і лікарів.

Наразі в обласному центрі зайнятості відкрито понад 1600 вакансій, 368 з них із розміром заробітної плати, більшої від середньої по області.

«З початку року ми пропонували шукачам роботи понад 8 тисяч вакансій, популярні з них – водій, кухар, швачка, медсестри, продавець, слюсар, підсобник, бухгалтер, лікар. Якісний підбір та підготовка персоналу – важлива частина успіху в діяльності будь-якого підприємства чи приватного бізнесу. Розумно підібраний штат кваліфікованих працівників дає змогу реалізувати плани та проєкти. Наші фахівці допомагають роботодавцям знаходити кваліфікованих робітників. Вакансії вносяться у всеукраїнську базу, за бажанням – розміщуються у соціальних мережах ОЦЗ. Також кар’єрні радники допоможуть підібрати серед шукачів роботи тих, хто відповідає вимогам», – каже директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький.

Додамо, у центрі зайнятості організовують професійні навчання. Деяким категоріям жителів Тернопільщини, які не зареєстровані, як безробітні і мають освіту, служба зайнятості видає ваучер на оплату навчання за однією із 124 професій.

Софія Романська