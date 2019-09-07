Вихідними, 7-8 вересня, в Україні передбачається майже ідеальна погода, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Стовпчики термометрів у західному регіоні коливатимуться від 19 до 23 градусів вище нуля. Місцями пройдуть дощі.

У більшості регіонів України вихідними зберігатиметься спекотна погода. А от на заході атмосферний фронт зумовлюватиме зниження температурних показників, – розповідає Наталка Діденко.

«Вихідними в Україні буде багато сонця, чорнобривців, красивих хмар, неймовірних краєвидів і лише в неділю на Заході атмосферний фронт зумовить дощі та зниження температури повітря. Загалом в Україні передбачається +23 +29 градусів, а в неділю на пару градусів ще вище (окрім західних областей, де похолодає до +19 +23 градусів)».

За попередніми прогнозами синоптиків, у вересні на Тернопільщині передбачається відносно тепла погода. Однак в регіоні почастішають дощі, які додаватимуть прохолоди.

Софія Романська