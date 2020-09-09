Антициклон зумовлюватиме погодні умови цими днями на Тернопільщині. За словами синоптиків, він сприятиме приходу “бабиного літа”.

Середа у регіоні буде сонячною. Як повідомила синоптик Наталка Діденко, денні температурні показники підвищуватимуться до 22 градусів тепла, а нічні знижуватимуться до десяти градусів тепла.

“Якщо ви ще й досі не знаєте, що таке “бабине літо” і як воно ідеально виглядає, дочекайтеся завтрашнього дня і побачите. Можна буде подивитися крізь сонечко на красиву павутинку. 9-го вересня в Україні скрізь – антициклон, суха сонячна погода. Температура повітря +20 +22 градуси. Проте ночі – явно осінні, свіжіші. У четвер потепліє до +26, +27 градусів, у п’ятницю знову похолодає, а вихідними буде сонячно і комфортно-тепло, +23 +25 градусів”.

Отже, погода протягом тижня на Тернопільщині буде мінливою. Втім, простежується чітка тенденція до зниження температурних показників, що характерно осінній порі.

Софія Романська