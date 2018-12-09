На Тернопільщині далі буде “какабека”

09/12/2018 Розмір тексту:

Складні погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. По всій території регіону спостерігатимуться дощі з мокрим снігом, хмарність, ожеледиця.

«Какабека», – це така синоптична ситуація, коли спостерігаються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, посилення вітру, підвищення вологості. Ймовірне налипання мокрого снігу, ожеледиця», – жартома пояснює синоптик Наталка Діденко.

Такі метеорологічні явища на Тернопільщині утворюватимуться за умов активності атмосферних фронтів.

«Зазвичай, «какабека» приходить навесні, коли зимові процеси починають змінюватися весняними», – додає Наталка Діденко. Однак цьогорічні зимові погодні умови в Україні досить специфічні. Відтак спостерігаються не зовсім приємні погодні явища.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, упродовж доби на Тернопільщині температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до незначного плюса. По всій території регіону можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Софія Романська