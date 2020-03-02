Ще один летальний випадок через грип зареєстровано на Тернопільщині. А загалом від початку цього епідемічного сезону віруси грипу забрали життя вісьмох людей. Подолали це захворювання понад півсотні осіб.

Наразі у регіоні простежується тенденція щодо зниження захворюваності на грип і ГРВІ, – повідомила лікар-епідеміолог Світлана Маціпура. Втім, минулого тижня захворіло 4876 осіб, понад три тисячі з них – діти. 230 людей госпіталізовано.

«З початку епідсезону зареєстровано 8 летальних випадків від грипу, лабораторно підтверджені – грип А (5 випадків – грип А не субтипований, 3 випадки – грип А (Н1). Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 467,7 випадків на 100 тисяч населення, що на 10,9% нижче середнього багаторічного рівня захворюваності (525 випадків на 100 тис. населення). За останній тиждень кількість захворілих знизилась у порівнянні з попереднім тижнем поточного року на 6% (4876 випадків проти 5188). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 63,8% (3111 ос.), школярів – 55,9%».

Додамо, у регіоні є загроза поширення коронавірусу. Лікувальні заклади краю готуються надавати допомогу хворим. Однак, випадок захворювання дитини на коронавірус не підтвердився, у неї діагностували грип В.

Софія Романська