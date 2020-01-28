На Тернопільщині набирає обертів епідемія грипу.

Область перетнула середній показник щодо захворюваності на 20%. Найбільше хворих серед дітей шкільного віку.

Значна кількість хворих на грип і ГРВІ – у Тернопільському, Чортківському, Шумському, Зборівському, Бережанському, Борщівському районах. А загальна захворюваність минулого тижня склала 630,6 випадків на 100 тисяч населення, – повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. Значно побільшало хворих серед дітей шкільного віку.

«Минулого тижня кількість хворих на ГРВІ та грип зросла у порівнянні з попереднім тижнем поточного року в 1,6 рази (6575 випадків проти 4218). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 60,5%, школярів – 58,2% від усіх захворілих дітей. В порівнянні з попереднім тижнем, рівень захворюваності серед дітей зріс в 1,7 рази, серед дітей шкільного віку – в 1,9 рази. За тиждень госпіталізовано 336 осіб, із них 197 дітей. З початку епідсезону зареєстровано 3 летальних випадки від грипу, лабораторно підтверджені – грип А. Основним заходом специфічної профілактики грипу залишається вакцинація».

Рівень вакцинації проти грипу залишається невисоким. Загалом в області щеплено 3634 особи. Це недостатньо для створення колективного імунітету проти цієї недуги.

Софія Романська