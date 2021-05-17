Черговий циклон йде на Тернопільщину. Він принесе сильні дощі та грози. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у вівторок-середу в регіоні не обійдеться без опадів, також можлива громовиця і сильний вітер.

Мінлива хмарність, зниження температурних показників та опади, такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині цими днями. Нестабільні погодні умови зберігатимуться до кінця тижня.

“Оскільки в нас весна й травень, то гримітиме й литиме, як у травні. 18-го травня очікуються короткочасні дощі з грозами, а при грозах може рвонути сильніше вітер. Температура повітря протягом дня трохи на Заході +16+18 градусів. Вівторок буде дощовим та грозовим. Отже, перша половина тижня — із дощами та помірним теплом, з п’ятниці опадів поменшає, тепла побільшає. До завтрашнього циклону з фронтами та грозами ще й приєднається підвищена магнітна діяльність. Тобто, очікуються магнітні бурі. І якщо хтось на них реагує не найкращим чином, то це, можливо, й через такий жвавий симбіоз штовханини атмосферного тиску із магнітним полем Землі”, – каже синоптик Наталка Діденко.

Отже, цими днями погода на Тернопільщині буде мінливою. Негативно на самопочуття і здоров’я можуть впливати магнітні бурі.