На Тернопільщині громади почали переходити від московського патріархату до Української церкви. ВІДЕО

27/12/2018 Розмір тексту:

Створення Єдиної православної церкви і прийняття Закону про перейменування парафій, які підпорядковуються країні-агресору потягнуло за собою ряд змін.

Зокрема, вчора офіційно громада на Тернопільщині, раніше Московського патріархату, перейшла до УПЦ. І це лише початок, бажаючих, як з’ясувалося – чимало. Детальніше – в сюжеті ІНТБ.