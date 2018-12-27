На Тернопільщині громади почали переходити від московського патріархату до Української церкви. ВІДЕО

27/12/2018 0
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Створення Єдиної православної церкви і прийняття Закону про перейменування парафій, які підпорядковуються країні-агресору потягнуло за собою ряд змін.

Зокрема, вчора офіційно громада на Тернопільщині, раніше Московського патріархату, перейшла до УПЦ. І це лише початок, бажаючих, як з’ясувалося – чимало. Детальніше – в сюжеті ІНТБ.

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