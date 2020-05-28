Значний град випав учора у Збаразькому районі. У деяких місцевих жителів він знищив посіви та городину.

“Город був вкритий градом. Перед тим тільки висадили помідори, перець. Майже все знищилося. На щастя, вдалося врятувати огірки, бо встигли накрити перед дощем. Трохи постраждали буряки. Вже другий раз, до речі, зазнаємо втрат. Кілька тижнів тому через мороз вимерзли, ми пересіяли, то тепер град побив. З такою погодою, хоч зі села виїжджай”, – каже жителька району Уляна Мельник.

За інформацією державної служби з надзвичайних ситуацій, град пройшов у північних районах області. Загалом від стихії учора найбільше постраждала Волинь. Втрат зазнали аграрії та власники домашніх господарств.

За інформацією синоптиків, значні опади спостерігатимуться на Тернопільщині і надалі. А впродовж доби — висока ймовірність злив, гроз і граду. Відтак жителів краю просять бути обережними, по можливості берегти своє майно і господарство.

Софія Романська

Фото Наталії Червак