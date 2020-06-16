З нового навчального року у військовому коледжі, що у Збаражі, готуватимуть фахівців за стандартами країн НАТО.

Про це повідомив керівник закладу Вадим Ластовицький. Розпочати новий навчальний рік готуються з першого вересня.

“Вже з нового навчального року розпочинаємо проведення занять з військової підготовки за стандартами країн НАТО, за новою модульною системою, яка буде передбачати вивчення предметів з військової підготовки з урахуванням досвіду країн Алянсу та досвіду бойових дій на сході. Було зроблено великий обсяг робіт щодо підготовки до навчального періоду. До підготовки долучилось багато друзів, представників влади, волонтерів. Я щиро всім вдячний за допомогу та підтримку”, – каже Вадим Ластовицький.

Додамо, Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою створили у 2015 році на базі Збаразького професійно-технічного училища. У цьому закладі можна опановувати цивільну професію та попутно готуватись до служби у Збройних силах України.

Софія Романська