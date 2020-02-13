Через лічені дні розпочнеться сезон збору березового соку. Втім, самовільне його добування заборонене. Порушників каратимуть штрафами від 1700 грн.

Масовий і неконтрольований збір соку травмує і нищить березу, – наголошують екологи. Як наслідок – дерева засихають.

«До прикладу, у Чорткові верхівки беріз у парках вже сухі. Щоб уникнути таких наслідків, після збору соку необхідно ретельно замастити отвір воском, глиною, чи навіть закрити пробкою. Більш того, сік збирати можна лише у спеціально відведених місцях та із дозволом», – розповів начальник КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» Володимир Снігур.

Окрім цього, на території парків забороняється добувати із дерев сік, смолу, робити надрізи, наносити механічні пошкодження

За порушення цих правил передбачена відповідальність, що прописана в Кодексі України про адміністративні правопорушення. На зловмисників буде накладено штраф від 340 до 1700 гривень.

Софія Романська