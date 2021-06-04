Тернопільщина готується до четвертого етапу вакцинації. В області щеплюватимуть засуджених, працівників місць обмеження волі, населення віком 60-64 роки та осіб від 59 років із супутніми захворюваннями.

Наразі в регіоні триває третій етап вакцинації. Щеплення проводять жителям краю із високим ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби, фахівців, які працюють у сферах підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

“Розпочалась вакцинація жителів області другою дозою вакцини від коронавірусу. Продовжується вакцинація проти COVID-19 людей старше 65 років. Пріоритет надається людям найбільш похилого віку та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання. Зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок. Також щеплення проводимо працівникам освіти. Загалом в області вже понад 35 тис. людей є вакцинованими від COVID-19, другою дозою – понад 3 тис. людей. Наразі розглядається питання розгортання програми вакцинації проти COVID-19. Йдеться про розширення можливостей саме масової вакцинації населення від коронавірусу”, – зазначила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Нагадаємо, у Тернополі цими вихідними відкриють тимчасовий пункт масової вакцинації. Тут проводитимуть щеплення жителям краю, які записалися до листа очікування або зареєструвалися через сайт “Дія”. Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac. Для проведення процедури планують залучити 8 мобільних бригад. Знаходитиметься центр вакцинації на базі комунального підприємства Тернопільської міської ради «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка» вул. Злуки, 45.