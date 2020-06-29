Лікувальні заклади області заповнені хворими на коронавірус на 18%.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук.

А в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги вільних місць майже немає. Нині там перебуває 44 хворих на коронавірус, четверо людей — у тяжкому стані.

Тернопільщина готується до розгортання лікарень другої хвилі. Цього вимагає епідемічна ситуація із значним поширення COVID-19. У нашій області кількість хворих не така велика, як на Буковині чи на Закарпатті, все ж тенденції негативні.

“Заповненість ліжок хворими на коронавірусну інфекцію у сусідніх регіонах складає понад 50%. У нас нині заповнено 18% місць. Найбільше хворих перебуває у Тернопільській лікарні швидкої допомоги, відтак цей лікувальний заклад переформовується у госпіталь для лікування хворих із коронавірусом. В основному зараз там перебувають тернополяни, але є також і жителі області”, – зазначив Володимир Богайчук.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов не виключає переповнення медичних закладів хворими на COVID-19, якщо тенденція до зростання госпіталізації у країні зберігатиметься. Місця в лікарнях можуть закінчитись, якщо щоденно у стаціонар будуть надходити 200 хворих на коронавірусну інфекцію.

Додамо, минулої доби в Україні зафіксували 646 інфікованих COVID-19, а загалом підтверджено — 43 628 випадків зараження коронавірусом.

Софія Романська