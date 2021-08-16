На Тернопільщині готуються розгортати додаткові ліжкомісця для хворих на COVID-19

667 місць для хворих на COVID-19 діє у лікувальних закладах Тернопільщини.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. У разі збільшення кількості хворих розгортатимуть додаткові ліжка.

Сьогодні на Тернопільщині зареєстрували 36 нових випадків COVID-19. А протягом тижня додалося понад сотню інфікованих. У більшості — це штам Дельта.

“Збільшується кількість хворих, які поступають до стаціонарів. Це хворі всі, які потребують кисневої підтримки. Їх побільшало з вчорашнім днем у два рази. На сьогодні сім лікувальних закладів області надають допомогу коронавірусним хворим. Розгорнуто 667 ліжок. Там перебуває вже більше 70 хворих. Цей вірус є більш контагіозний та більш агресивний і вражає всі верстви населення”, – каже Ольга Ярмоленко.

Жителів краю закликають вакцинуватися від COVID-19. За інформацією МОЗ, щеплення захищає від інфікування штамом Дельта, а також зменшує важкість перебігу хвороби.