Нагадаємо, випадок коронавірусу виявили у сусідній Чернівецькій області. Інфікований — житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії.

На Тернопільщині підтверджених випадків цієї інфекції немає. Втім, медики готуються допомагати потенційним хворим.

Найпоширеніші симптоми коронавірусної інфекції — головний біль, кашель, лихоманка та утруднення дихання, – розповів лікар-епідеміолог Володимир Паничев. Інкубаційний період триває від 2 днів до 2 тижнів. Наразі специфічного лікування та вакцини від уханського коронавірусу немає.

«Маємо очевидну небезпеку поширення коронавірусної інфекції в нашій області. Відтак в місті та області має бути проведена дезінфекція не лише громадського транспорту, а й різних місць масового скупчення людей. Також ми мусимо думати і про умови ізоляції людей, у яких потенційно може бути виявлений коронавірус, а також тих людей, які контактували з хворими. Тобто мусимо бути готовими до масового поширення цього вірусу».

Нагадаємо, на Тернопільщині визначено дві госпітальні бази, які надаватимуть допомогу потенційним хворим на коронавірус, а також сформовані бригади екстреної медичної допомоги.

Софія Романська