Собор у Зарваниці отримав статус Малої Папської Базиліки. Це означає, що його визнала Вселенська церква. Це перший греко-католицький храм, який отримав цей титул.

А вже 12 липня відбудеться загальнонаціональна піша проща до Зарваниці, присвячена 30-літтю виходу Української Греко-Католицької церкви з підпілля. Про це повідомляє TV-4.

На щорічну загальнонаціональну прощу до Зарваниці цьогоріч зголосилися прибути прочани із різних областей України, а також Криму. Молитися з паломниками буде Блаженніший Святослав, Глава Української Греко-Католицької церкви. Також на захід приїдуть закордонні гості – представники духовенства Америки та Європи.

Із Тернополя прочани вийдуть 12 липня опісля архиєрейської літургії. Їх колону формуватимуть біля Катедри та пам’ятника Данилу Галицькому, тут також реєструватимуть багаж. Вирушить колона о 8.30. Першого дня люди йтимуть через Мишковичі та Микулинці, там їх зустрічатимуть та частуватимуть місцеві релігійні громади. Ночуватимуть прочани у Струсові. Наступного дня знову вирушать у похід, зупинки передбачені у Тютькові та Золотниках.

Організатори прощі наголошують на важливості речей, які потрібно мати із собою. Це намет, спальник та каремат, особистий посуд, власні медикаменти, сонцезахисні засоби, захист від комах, головний убір, дощовик, зручне взуття, молитвенник та вервечку.